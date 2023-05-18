«الأثار» تحتفل باليوم العالمي للمتاحف بتنظيم معارض وجولات إرشادية

تحتفل المتاحف المصرية باليوم العالمي للمتاحف، من خلال مجموعة من المعارض الثرية والمحاضرات، ونشر قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، أسماء المتاحف المقرر احتفائها بتلك المناسبة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسماء المتاحف المشاركة في الفعاليات.

متحف الفن القبطي

ينظم المتحف القبطي معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان «زينة وترف»، يستمر على مدار أسبوعين إلى جانب مجموعة من الفعاليات بينها تنظيم جولات إرشادية متخصصة، تليها ورشة فنية لرسم مناظر طبيعية مع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «المتاحف والاستدامة»، وأخرى بعنوان «التقنيات الحديثة والمتقدمة لتسهيل زيارة المتاحف».

متحف الفن الإسلامي

وضمن فعاليات الاحتفال ينظم متحف الفن الإسلامي معرضاً مؤقت بعنوان «عز دائم»، ويستمر المعرض حتى 4 يونيو2023، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات بينها معرض فني بعنوان «من وحي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة»، ومعرض بعنوان «حدائق غناء»، يعرض النباتات والزهور النادرة عبر لوحات فنية.

متحف جاير أندرسون

وينظم متحف جايرأندرسون معرضاً بعنوان «روائع الكريتلية»، يستمر لمدة شهر، كما ينظم المتحف معرضاً لمنتجات الورش الحرفية التي أقيمت بالمتحف.

المتحف القومي للحضارة

أما عن المتحف القومي للحضارة المصرية فسينظم جولات إرشادية مجانية للزوار داخل قاعات المتحف المختلفة، بالإضافة إلى إجراء تجربة حية أمام الزائرين، على الواقع المعزز لمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية المعروضة بالتعاون مع مبادرة بناة مصر الرقمية.

متحف إيمحتب

كما ينظم متحف إيمحتب محاضرة عبر تطبيق zoom بعنوان «العمارة والطب»، في ضوء بعض مقتنيات متحف إيمحتب، تزامنا مع تنظيم متحف قصر المنيل معرضاً مؤقتاً بعنوان «خط وخطوط»، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى تنظيم جولات إرشادية للزوار في جميع سرايا المتحف.

متحف المركبات الملكية

واحتفاءً بالأسرة العلوية في اليوم العالمي للمتاحف ينظم المتحف المركبات الملكية معرضاً أثرياً بعنوان «مظاهر الحياة والرفاهية في الأسرة العلوية»، بالإضافة إلى مؤثرات صوتية لصوت الشارع المصري في عصر الأسرة العلوية بقاعة الحفلات.