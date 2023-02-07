المتحف القومي للحضارة يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، سفين كوبمانس المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتوبياس كراوس نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لهما، على هامش زيارتهما الحالية لمصر.

جولة للاتحاد الأوروبي داخل المتحف

وكان في استقبالهم، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن المتحف وموقعه الفريد، وما يحتويه من كنوز أثرية تسرد تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

كما اصطحبهم محمد مختار كبير الأثريين، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، قدم خلالها شرحا وافيا عن المتحف، وما يحتويه من آثار تروي تاريخ حضارة مصر عبر العصور.

مشاهدة القطع الأثرية الفريدة

وفي نهاية الزيارة، حرص المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي، على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال، وسعادته بزيارته ومشاهدة القطع الأثرية الفريدة، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز، وخاصة قاعة المومياوات الملكية، التي تابع العالم كله فعاليات نقلها إلى المتحف في موكب مهيب قبل حوالي عامين.