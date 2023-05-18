«تعليم الدقهلية»: تأجيل امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية إلى 20 مايو بعد تسريبه

قرر«ناصر شعبان» وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تأجيل امتحان الدراسات الاجتماعية المقرر عقده اليوم الخميس إلي يوم السبت المقبل 20 مايو، نتيجة لوقوع تسريب لورقة الامتحان قبل بدء اللجنة.

إلغاء امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

وأكد«ناصر» لـ«الوطن» أن المديرية اتخذت القرار بعد التأكد من وقوع تسريب داخل إحدى المدارس التابعة لها: «حدث اختراق للنظام المتعارف عليه، والمدرسة فتحت ورق الاسئلة قبل الوقت المحدد، بنصف ساعة، وتم تسريبه من قبل مدرس، ورفعه على مواقع التواصل الإجتماعي».

تسريب امتحان الدراسات

وأشار إلى أن المديرية ما إن علمت بالتسريب حتي تتبعت الأمر، وتوصلت إلى المدرسة التي وقع بها التسريب: «عرفت المدرسة اللي حصل بها التسريب، وهيتم عمل اللازم، و تحويل الجميع إلى الشؤون القانونية للتحقيق، لمنع تكرار الأمر».

وأضاف مطمئنا طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية على استعداد المديرية لإتمام امتحان الدراسات يوم السبت المقبل 20 مايو: «الامتحان هيتم تأجيله ليوم السبت، وهيتم الالتزام بالقواعد المتفق عليها، والمديرية تتخذ قرارا بتحميل المدرسة اللي حصل بها التسريب نفقات طباعة الأوراق الخاصة بامتحان السبت بالكامل».

وأوضح«شعبان» أن اتخاذ قرار التأجيل ليوم السبت في مصلحة الطالب: «أهم حاجة عندنا هي مصلحة الطالب، والحفاظ علي مجهوده والمساواة، وده سبب كبير للتأجيل اللي حصل».