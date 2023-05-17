«تعليم الدقهلية»: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الأسبوع المقبل

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي 2023 وأولياء أمورهم إعلان نتيجتهم للترم الثاني بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من تأدية آخر مادة لهم وهي اللغة العربية يوم الأربعاء الماضي، ليبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالامتحانات يوم السبت الماضي بتاريخ 15 مايو وينتهون من تأدية الامتحانات غدا الخميس بتاريخ 18 الشهر الجاري.

نتائج الصف السادس الابتدائي مقيدة بالمدارس

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» سيتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بداية من الأسبوع المقبل أي بعد الانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، وكل مدرسة ستعلن النتائج الخاصة بها لأن كل مدرسة تختلف عن الأخرى في إعلان موعد النتيجة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، في حال ظهور النتيجة يتوجه أولياء الأمور إلى إدارة المدرسة المقيد بها الطالب أو التلميذ والحصول عليها من قبل الإدارة، لكن في الوقت الحالي ممنوع الدخول إلى المدارس بسبب امتحانات الشهادة الإعدادية.

تحري الدقة في تصحيح الورق ورصد الدرجات في الشيت

وأدى امتحانات الصف السادس الابتدائي عدد 141 ألف و381 طالب وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية التي يبلغ عددها، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي أنه لم بتم رصد أي حالات غش وعلى تحري الدقة في تصحيح الورق ورصد الدرجات في الشيت لينال كل طالب حقه.