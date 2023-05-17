«تعليم الدقهلية»: إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الأسبوع المقبل

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأموربشغف، ويكشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في تصريح خاص لـ«الوطن» عن موعد إعلان النتيجة قائلا: النتيجة سيتم الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل أي بعد امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث انتهى طلاب الصف الخامس من تأدية آخر مادة وهي العلوم يوم الأربعاء الماضي.

نتائج الصف الخامس مرتبطة بالمدارس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، كل مدرسة مسؤولة عن إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، أي أن النتائج مرتبطة بالمدارس وتختلف كل مدرسة عن الأخرى، ونتائج الطلاب ستكون موجودة داخل المدرسة إذا أراد ولي الأمر أن يستعلم عن النتيجة كل ما عليه أن يذهب إلى المدرسة الخاصة بنجله.

134 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وبلغ عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الصف الخامس الابتدائي 134 ألفا و430 طالبا وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية، التي يبلغ عددها 1431 لجنة على مستوى المحافظة، وعلى حسب بيان مديرية التربية والتعليم لم يتم رصد أي مخالفات وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي طبقا للمواصفات القياسية وفي مستوى الطالب المتوسط.