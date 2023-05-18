خلاف 10 سنوات ينتهي أمام محكمة الأسرة.. لماذا طلبت الزوجة الانفصال؟

عشرات النساء تقفن بشكل يومي أمام محاكم الأسرة، بعد أن فشلن في إنقاذ زيجاتهن، واستفذن جميع الحلول الودية، وقررن اللجوء للقضاء، وحولن زيجتهن لمجرد رقم في سجل الدعاوى، ليتخلصن من حال يعمه الهم والعناء، كما يصفن، وبجوار سلم محكمة الأسرة بالجيزة، جلست مجموعة من النساء يتبادلن الأسى، وخلال حديثهن قالت مروة. السيد 34 سنة، «أنا لسه خارجة من مكتب التسوية واتصالحت مع جوزي»، وحكت قصة الخلاف التي دامت مع زوجها 10 سنوات، وسبب مصالحتها معه.

حكاية مروة مع الخلافات الزوجية

بنبرة اختلط فيها الحزن والسخرية، بدأت مروة حديثها قائلة، «قصتي تتعمل في فيلم، حتي أنا مش مصدقاها»، وأنها جاءت منذ 5 أشهر لتطلب الانفصال عن زوجها، «محمد. ع» بعد أن هدم حياتها التي عاشت 10 سنوات تبنيها برفقته، لتتفاجأ بطردها وأطفالهما من منزل الزوجية الذي اشترته بشقى عمرها، حسب تعبيرها، وتكتشف أنه نقل ملكيته لشقيقته.

مروة: زوجي طردني أنا وعيالي

مروة روَّت ما حدث معها داخل غرفة التسوية، قائلة إنّ خبراء التسوية تعاملوا معها بلطف، وسألها الخبير الاجتماعي، إيه سبب الدعوى بعد 10 سنوات زواج، وإنجاب 3 أطفال؟، حكت له تفاصيل تملأها المرارة، جعلتها تتجرأ على اللجوء لمحكمة الأسرة، وهي غير نادمة على قرارها، «في الأول كنت عايشة مع أهله 12 شخص في شقة واحدة، وبعد 7 سنين من الشقي والشغل، بدأت أدفع قسط لشقة، عشان أعيش معاه فيها وعيالي يبقي ليهم باب مقفول عليهم، وقالي إنّ الشقة هتبقي باسمي واسمه، وخلف بوعده بجحة أنه الراجل».

الزوجة: كتب الشقة باسم اخته

وأضافت «عملت في مهن صعبة لتدبر ثمن مكان أعيش فيه برفقته وأطفالهم، ولم يدفع فيه شيء، طلب مني العيش برفقة عائلته حتي ينتهي العمال من تشطيب الشقة، فوافقت، لكن بعد ما عرفت المصيبة، وأنه كتب الشقة باسم اخته الكبيرة، ضربني وطردني أنا وعياله».

صلح أمام خبراء محكمة الأسرة

مسحت «مروة» دموعها، وقالت إنّ بعد تأكدها من فعلته المشينة، عاتبته وطلبت منه رد حقها وأولادها، وطلاقها بالمعروف، لكنه أنكر أنّ لها حق ورفض طلاقها، لذا توجهت لمحكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت لرقم 69415 أحوال شخصية، ولكن تم الصلح في غرفة التسوية بعد أن نقل الزوج ملكية الشقة لها، وتعهد بحسن معاملتها.