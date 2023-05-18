«الجريدة الرسمية» تنشر 4 قرارات مهمة للرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 20، الصادر اليوم الموافق الخميس 18 مايو 2023، 4 قرارت مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2023

المادة الأولى

- تخصيص مساحة 10.2 فدان تقريبا تعادل 42915.4 م3 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.

المادة الثانية

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

- صدر برئاسة الجمهورية في 25 رمضان سنة 1444 هـ، الموافق 16 إبريل 2023 م.

قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2023

المادة الأولى

- ينقل السيد جاويش محمد السيد جاويش، وكيل نيابة بنيابة جنوب سوهاج الكلية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعادل درجة وظيفته الحالية.

المادة الثانية

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

- صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1444 هـ، الموافق 3 مايو سنة 2023 م.

قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2023

المادة الأولى

- ينقل السيد سعيد محمد الشبراوي سعيد السيد، القاضي بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعادل درجة وظيفته الحالية.

المادة الثانية

- ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

- صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1444 هـ، الموافق 3 مايو سنة 2023 م.

قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2023

المادة الأولى

- ينقل السيد أحمد طارق عبد السلام السيد، القاضي بمحكمة شمال دمنهور الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعادل درجة وظيفته الحالية.

المادة الثانية

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

- صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1444 هـ، الموافق 3 مايو سنة 2023 م.