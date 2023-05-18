إدارة الحوار الوطني تضع اللمسات النهائية لانطلاق جلسات المحور المجتمعي

وضعت إدارة الحوار الوطني اللمسات النهائية، بتجهيز القاعات وأوراق العمل، تأهُّبًا لانطلاق أُولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، بعد قليل.

وتنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم؛ لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة يأتي من أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يُكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

وتعد هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

ومن المنتظر أن تعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وعلى التوازي في القاعة الثانية، تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.