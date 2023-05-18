محافظ كفر الشيخ: لا تهاون في استرداد حق الدولة.. وحملات الإزالة مستمرة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة، والتصدي لحالات تعد على الرقعة الزراعية، وإملاك الدولة بكل حزم في إطار القانون، موضحا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من قبل المواطنين، وإزالة تلك التعديات من المهد حفاظا على المساحات الخضراء للزراعات والمحاصيل الحقلية المهمة.

إزالة 35 حالة تعد في أسبوع

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تنفيذ عدد 35 حالة إزالة لتعديات على الرقعة الزراعية، وإملاك الدولة في أسبوع، مشيرا إلى أن حملات الإزالة مستمرة على نطاق الأماكن التي جرى التعدي عليها بالبناء من قبل المواطنين على الرقعة الزراعية، وإزالة تلك المخالفات.

حملات إزالة في عدد من المراكز بكفر الشيخ

وكانت الأجهزة المحلية المعنية في محافظة كفر الشيخ، نفذت عدد من حملات الإزالة على نطاق مراكز، الحامول، والرياض، ومطوبس، ومركز كفر الشيخ، وقلين، وإزالة تلك المباني المخالفة حتى سطح الأرض، بهدف حماية الرقعة الزراعية من التقلص.