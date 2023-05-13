ينطلق صباح يوم الأربعاء المقبل ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، بعد إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ

وأنهت مديرية التربية والتعليم كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم توزيع جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ علي جميع الإدارات التعليمية الـ13 التابعة للمديرية، لإعلانه في أماكن واضحة بالمدارس أمام الطلاب.

كما تم تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة كفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كالتالي:

الأربعاء 17 مايو: مادتا اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الخميس 18 مايو: مادتا الهندسة، والحاسب الآلي.

- السبت 20 مايو: مادتا الجبر، والعلوم.

- الأحد 21 مايو: مادتا اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية.

عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ويبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ حوالي 63 ألفاً و281 طالباً وطالبة، موزعين على 13 إدارة تعليمية.