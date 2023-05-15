سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 15 مايو 2023.. إقبال على المشغولات

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، في السوق المحلية، وذلك عقب انخفاض سعر الذهب بشكل كبير خلال الأيام الماضية، خاصة مع نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعة بعدة عوامل قادت أسعار المعدن الأصفر للتراجع.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، 2295 جنيها للجرام في محال الصاغة، بدون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، نحو 2623 جنيها للجرام في منتصف التعاملات.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل جرام الذهب عيار 18، سعر 1967 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم الإثنين، 18 ألفا و360 جنيها.

قرار إعفاء الواردات

وقالت شركة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث الذهب، إن تزايد عمليات البيع على الذهب خلال الأيام الأخيرة، يأتي وفقاً لعدد من المتغيرات ساعدت على هذا الإقبال، بداية من المبادرات التي قامت بها الجهات المسئولة والمتمثلة في السماح بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، إلى جانب مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية، للحد من الطلب المتزايد على السبائك والعملات الذهبية.