سعر الذهب اليوم في السعودية.. كم يبلغ سعر عيار 21؟

بعد إصدار مجلس الوزراء قرارا بإعفاء الذهب المستورد من الضريبية الجمركية لمدة 6 أشهر، حرص عدد كبير من المصريين على متابعة سعر الذهب اليوم في السعودية خاصةً مع اقتراب موسم الحج، ورغبة زائري بيت الله الحرام في شراء هدايا أو اقتناء مشغولات ذهبية، فيما تهتم «الوطن» برصد تغيرات أسعار الذهب في السعودية بشكل يومي لمعرفة مسار سعر الذهب خلال الفترة المقبلة في ضوء أسعار الذهب العالمية وفي المملكة سواء سعر الذهب بالريال السعودي أو سعر الذهب في السعودية بالدولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية يخسر 0.44%

ووفقا لموقع «برايس جولد»، فإنَّ سعر الذهب اليوم في السعودية تراجع بنسبة 0.44% ليخسر سعر أوقية الذهب 33.16 ريال سعودي، ويصل إلى 7,532.55 ريال، وهو ما يعادل 2,007.41 دولار أمريكي.

أسباب تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية

فيما يُعزى تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية إلى انخفاض أسعار الذهب عالمية وخسارة سعر الأوقية نحو 8 دولارات منذ الأمس، وتتميز أسعار الذهب في المملكة بارتباطها بالسعر العالمي.

وخلال التداولات الصباحية على الذهب بالمملكة، تراوح أعلى وأقل سعر للذهب اليوم في السعودية بين 7.561.19 و7.527.86 ريال سعودي، فيما يسهل تتبع سعر أوقية الذهب عالميا، وتحديد القرار الأنسب سواء لشراء الذهب أو البيع.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21

وحول سعر الذهب اليوم في السعودية، سجل جرام الذهب عيار 21 تراجعا، ليباع بسعر 211.78 ريال سعودي وهو ما يعادل 56.47 دولار أمريكي، وذلك قبل احتساب المصنعية أو الضريبة، بعد أن فقد نحو 0.93 ريال منذ الأمس.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22

كذلك، انخفض سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22، ليباع بسعر 221.86 ريال سعودي للجرام وهو ما يعادل 59.16 دولار أمريكي، بعد خسارته 0.98 ريال منذ الأمس.

سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24

كما خسر جرام الذهب عيار 24، 1.07 ريال سعودي، ليتراجع سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 إلى 242.03 ريال وهو ما يعادل 64.54 دولار، قبل احتساب سعر المصنعية.

ويعد سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 مناسب للشراء، وهو الأكثر نقاء ومبيعا في أسواق الخليج والسوق السعودي بين أعيرة الذهب المختلفة، لارتفاع نسبة الذهب إلى المعادن الأخرى بالسبيكة ما يكسبه صلابة ولمعانا.

سعر الذهب في السعودية عيار 18

فيما يُباع جرام الذهب عيار 18 بسعر 181.52 ريال سعودي ما يعادل 48.4 دولار، وهو سعر مناسب للشراء خاصة بعد أن خسر الجرام الواحد حوالي ريال خلال ساعات.