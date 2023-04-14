ضبط 15 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية ومحال الجزارة والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

تحرير 10 محاضر متنوعة

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ومحال الجزارة بنطاق بندر مطاي والقرى التابعة له، بالتعاون مع التموين والطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية تنوعت بين ذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادات صحية، وملح طعام مجهول المصدر، وتم مصادرة 92 لفة ملح بكل لفة 16 كيس زنة 400 جرام، كما تم تحرير 10 محاضر متنوعة للمخابز البلدي والطباقي، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية على المحال التجارية

وقاد الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، في وقت سابق، حملة تموينية على المحال التجارية والأسواق ومحال الجزارة بالمدينة، بالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.