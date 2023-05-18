رئيس حي أول المحلة: تطوير 4 مناطق عشوائية.. وتدشين طريق موازٍ لشارع البحر

قال أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، إنّ المحافظة كان بها 4 مناطق عشوائية تم تطويرها كاملةً، وشملت أعمال التطوير رصف البنية التحتية والإنارة والغاز ومياه الصرف الصحي.

كورنيش المحلة من المشروعات العملاقة

وأضاف «المغاوري»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «المنطقة الواحدة تمّ تطويرها بشكل كامل، فهناك منطقة بها 37 شارعا داخليا وأخرى بها 15 شارعًا مثل سكة المزلقان، والمواطن شعر بالتغيير بفضل القيادة السياسية والمتابعة من محافظ الغربية».

وتابع رئيس حي أول المحلة: «لدينا مشروعات عملاقة مثل كورنيش المحلة بطول 6 كيلومترات و400 متر، وجرى الإنشاء فيه منذ 7 أشهر على مرحلتين؛ الأولى بطول 1700 متر، والمنطقة الثانية يتم العمل فيها على التدبيش، وفي شهر نوفمبر المقبل سيكون هناك طريق موازٍ لشارع البحر بطول 6 كيلومترات على 3 مراحل، تم الانتهاء من أولها، والمرحلة الثانية انتهت أيضًا، والمرحلة الثالثة يتم العمل على إنهائها».