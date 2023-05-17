«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم.. (فيديو)

استعرض ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن شارع الجيش يشهد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، ثم تقل الكثافات حتى نصل إلى منطقة الضاهر حيث يوجد هناك بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية لشارع رمسيس.

كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة باتجاه الجيزة

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية، فيما يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة في مناطق وسط البلد، كما أن هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، نفس الأمر للقادم من ميدان التحرير في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر.

ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من صلاح سالم

ويشهد نفق الأزهر ظهور بعض التباطؤ البسيط في حركة المرور للقادم من صلاح سالم حتى ميدان الأوبرا والعكس، وفي حلوان، فإن كوبري النيل يشهد سيولة مرورية، ويشهد محيط مسجد الشهيد كثافات نسبية حتى الكورنيش وتصل إلى طريق القاهرة الوسطى.