«صباح الخير يا مصر» يبرز مبادرة «صنع بأيادي سيدات الروضة» (فيديو)

بمجرد مرورك من أمام خيمة الحرف اليدوية في قرية الروضة، ستجد لوحة فنية بألوان مبهجة متنوعة ستلفت انتباهك، كما ستلاحظ سرعة وفن وحرفية سيدات الروضة في إنتاج السجاد والمفروشات الأرضية، حيث يتم تدريب أهالي القرية وتجهيزهم وتعليمهم بهدف إعادة إحياء التراث السيناوي، ولإنتاج منتجات تكون مصدر دخل لهم ولأطفالهم عن طريق مبادرة صنع بأيادي سيدات الروضة.

مبادرة «صنع بأيدي سيدات الروضة»

واستعرض مراسل التلفزيون المصري في حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومصطفى كفافي وجومانا ماهر، تفاصيل مبادرة «صنع بأيدي سيدات الروضة».

الصناعة تنتمي لأجدادنا

وقالت إحدى السيدات: «هذه الصناعة تنتمي لأجدادنا، بنشتغل بضمير، نعبر عن فن أجدادنا، ومنتجات سيناء تتميز عن أي منتجات أخرى، المرأة السيناوية تحب أن يكون لديها كيان وتحصل على دخل ولا تكتفي بالبقاء في المنزل».

وقالت سيدة أخرى: «سيدات سيناء يصنعن السجاد السيناوي، والجمعية تساعدنا في هذا الأمر، نقوم بعمل الخيط والنسيج».