تقرير لـ«صباح الخير يا مصر» يبرز أعمال مركز السيطرة الموحد للطوارئ في طنطا

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تطورات أعمال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ في طنطا.

وحدات فرعية في 12 مركز ومدينة

وقال أحد المسؤولين بالمركز: «نتحدث عن الوحدة الرئيسة في المحافظة، والوحدات الفرعية لدينا تتكون من 12 مركزا ومدينة، وهي منظومة متكاملة ومترابطة، وهناك قمر صناعي يقوم بمسح المحافظة بشكل يومي لرصد أي تغيرات في المباني، مثل بناء طابق زائد عن المسموح به، أو هدم أدوار، أو بداية إنشاء عقار».

كيفية عمل المنظومة

وتابع: «يتم إرسال الصور عبر المنظومة، وكل ذلك نقسمه على حسب المراكز، وكل الوحدات الفرعية مجهزة بمنظومة متصلة بالمنظومة الرئيسية، وكل الفنيين بها يعملون بجهاز تابلت متصل بالإنترنت، ويزورون الأماكن المختلفة للاطلاع على ما تغير فيها، فإذا كانت المباني قانونية يتم تصوير الورق والمبنى ورفعه على المنظومة ليتم إرساله إلى المساحة بعد ذلك، وإن لم يكن المبنى سليما يتم اتخاذ الإجراءات ورفعها على المنظومة ومنها إلى المساحة التي تدرس الورق، وإذا لم يكن سليما فإنها توجه بإزالة هذا العقار».