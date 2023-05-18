متحف الأقصر يحتفل باليوم العالمي للمتاحف بفعاليات لأصحاب الهمم

يحتفل متحف الأقصر للفن المصري القديم، اليوم، باليوم العالمي للمتاحف الموافق 18 مايو عبر مجموعة من الفعاليات المختلفة، إذ ينظم المتحف مجموعة من الفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، وورشة لإعادة التدوير بالأقمشة والخيوط والأحجار.

معرض لمجموعة من القطع غير الأثرية

وينظم المتحف على هامش الاحتفالية، معرضًا لمجموعة من القطع غير الأثرية الموجودة في قسم التربية المتحفية بالمتحف، عمل مجلة للمجسمات لبعض القطع الأثرية الموجودة في المتحف، وعرض تقديمي لما كان يستخدم في مصر القديمة ومستمر حتى الآن.

وأشار الدكتور علاء المنشاوي مدير المتحف، إلى أنّ متحف الأقصر افتتحه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1976، رافقه الرئيس الفرنسي وقتها فاليري جيسكار ديستان، وتبلغ مساحة المتحف نحو 5000 آلاف و300 متر مربع، ويضم المتحف أكثر 3 آلاف قطعة أثرية معروضة ويتكون من 3 طوابق، الأول يحتوي على ركن خاص بخبيئة معبد الأقصر المكتشفة عام 1989، وتشتمل على من أكثر من 20 تمثالا تخص بعض الآلهة المختلفة والمعبودات وترجع للدولة الحديثة.

يضم رأسين للملك أمنحوتب الثالث

وأوضح المنشاوي أن المتحف يضم رأسين للملك أمنحوتب الثالث، اكتشفت بجوار تمثالي ممنون، إذ تعتبر إحدى القطع التي تعكس وتؤكد براعة الفنان المصري القديم التي تظهر في تفاصيل وجه تمثال الملك، من حيث توازن التاج على الرأس وتقسيم ملامح وبروز العينين، كما يحتوي الطابق الثاني على مقتنيات وأدوات مقياس نهر النيل وتماثيل للإلهة «سخمت» إلهة الحرب عند المصريين القدماء، والطابق الثالث يشتمل على أجزاء أو تماثيل خاصة بالملك أخناتون موحد الآلهة إلى جانب تمثال الإلهة آتون.