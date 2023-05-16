مصرع طفل أسفل عجلات قطار في الأقصر

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات القطار بالأقصر، اليوم الثلاثاء، في أثناء مروره من خط السكة الحديد بقرية العديسات قبلي - الصحارة، التابعة لمدينة الطود شرق المحافظة، وجرى نقله إلى مستشفى حورس التخصصي.

الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغًا بمصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يدعى مؤمن وائل حنفي، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أسفل عجلات قطار بمنطقة العديسات التابعة لمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، في أثناء اللهو بجانب شريط السكة الحديد، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طفل غرقا شمال الأقصر

وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الأقصر أمس الاثنين، العثور على طفل رضيع داخل حقيبة يد بجوار موقف الأقاليم شمال المحافظة، وجرى إيداعه في إحدى دور رعاية الأيتام، كما شهدت المحافظة في اليوم نفسه، واقعة مصرع طفل غرقًا في أثناء السباحة في ترعة الكلابية بنجع الترعة بالقباحي الغربي شمال المحافظة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.