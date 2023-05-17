اعترافات المتهمة بقتل زوجها في الأقصر: كان ينوي الزواج للمرة السادسة

شيع المئات من أهالي البياضية شرق الأقصر، جثمان رجل لقى مصرعه قتلا على يد زوجته، إلى مثواه الأخير بمدافن طيبة في العوامية بعد توقيع الكشف الطبي من قبل الطبيب الشرعي بمستشفى الكرنك الدولي.

ضربته على مؤخرة رأسه بحديدة

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة البياضية بالأقصر، أنّ المتهمة قتلت زوجها حسن عبدالله، 50 عاما، عامل بمدرسة العوامية الإعدادية، بعد أن وضعت له السم لكنه لم يمت به، وبدأ في الصراخ ليلا، مما لفت انتباه الأقارب والجيران، فذهبوا للبحث عن سبب الصوت، لكنها أخبرتهم أن مصدر الصوت كان من التلفاز، وأوصدت الباب في وجههم، وبعد استمرار المجني عليه في الصراخ خشيت افتضاح أمرها، فضربته على مؤخرة رأسه بحديدة فقضت عليه.

شبهة جنائية في الواقعة

وبعد أن انتهت منه، خرجت لأقاربه وجيرانه وأخبرتهم بوفاته، ولم يشك أحد في موته، وعند وصول الطبيب لاستخراج تصريح الدفن، شك في أنّ الوفاة غير طبيعية، واستدعى طبيبا آخر، والذي أكد أنّ هناك شبهة جنائية في الواقعة، وأبلغ مركز الشرطة، وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة «هدية.ع»، 47 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، والذي أكد أن هناك شبهة جنائية في الواقعة.

المجني عليه تزوج عليها 5 مرات

وبعد إجراء التحقيقات مع المتهمة اعترفت بقتلها المجني عليه انتقاما منه لزواجه عليها، ومثلت الجريمة أمس الاثنين، إذ أكدت في التحقيقات أنّ المجني عليه تزوج عليها 5 مرات، وكان ينوي الزواج عليها للمرة السادسة، مضيفة أنّ المجني عليه كان يعاملها معاملة سيئة للغاية، وأنها حاولت قبل ذلك قتله بالسم لكنها فشلت، فقررت تكرار المحاولة مرة أخرى وفشلت أيضا إلى أنّ قررت قتله بضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه.