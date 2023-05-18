إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب طقس اليوم

قررت سلطة الطيران المدني، تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

إلغاء رحلات البالون بسبب حالة الطقس

وأضاف أن سلطة الطيران المدني قررت إلغاء رحلات البالون، بسبب سرعة الرياح والتي قد تؤدي إلى عبور البالون الطائر شرق النيل، ما قد يهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي، إذ تلغى رحلات البالون عندما تتجاوز سرعة الرياح معدل 7 عقدة.

قائد البالون يعتمد على استغلال طبقات الجو

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن الأقصر يحلق في منطقة البر الغربي، وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة، والتي قد تدفع البالون لعبور النيل إلى ناحية الشرق، مشيرا إلى أن البالون يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح، إذ يعتمد قائد البالون على استغلال طبقات الجو عبر الصعود والهبوط واستغلال الطبقات المختلفة في التحليق، لإمتاع السائحين لرؤية المعالم الأثرية في البر الغربي مثل معبد حتشبسوت ووادي الملوك والملكات، ومعبد هابو ودير المدينة والرامسيوم وغيرها من المعالم الأثرية الموجودة في الأقصر.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد محافظة الأقصر بهذا النشاط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.