انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الأقصر

انطلقت اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الأقصر، حيث يؤدي 17 ألفا و854 طالبا اليوم امتحان اللغة العربية.

وقال الدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر، إنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تأمين أوراق الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، ومرافقة قوات الشرطة لأوراق الأسئلة من مقر مديرية التربية والتعليم إلى اللجان المختلفة بكل أنحاء الأقصر.

تجهيز 154 لجنة امتحانية

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز 154 لجنة امتحانية لاستقبال 17 ألف 845 طالبا على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لتلقي الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط.

وجرى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كل التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس.

حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين

وأكد وكيل تعليم الأقصر، أنه جرى التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.