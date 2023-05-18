مصرع شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السادس بمنطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة، استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بوفاة شاب في ظروف غامضة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا بسقوط شاب من الطابق السادس ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.