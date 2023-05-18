«الداخلية» تضبط 4 متهمين سرقوا أجزاء من سور حديدي لأحد الكباري في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بسرقة أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بالقاهرة، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من الكباري

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، حال استقلالهم دراجة نارية «تروسيكل» دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم، وقيامهم بقص أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى في محل الواقعة بقصد السرقة، وبحوزتهم 2 غطاء عمود إنارة، وأجزاء حديدية خاصة بسور الكوبرى المشار إليه، ومقص حديدي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب القطع، تمهيدا للتصرف فيها بالبيع كخردة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.