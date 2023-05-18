ردود فعل متباينة على امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

تباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، حول امتحان مادة «الهندسة»، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي انطلقت، أمس الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

«محرم»: امتحان مادة الهندسة جاء في مستوى الطالب المتوسط

وقال محمد محرم، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، أن امتحان مادة الهندسة جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء وجود نقطة أو اثنين على الأكثر كانت تحتاج إلي تركيز وفهم، وهي منوطة بالطالب المتميز.

طالب: الامتحان جاء سهلاً ومتوقعا

وأوضح حسن علي، أحد طلاب الشهادة الإعدادية ببلطيم، أن الامتحان جاء سهلاً ومتوقعا، والوقت كان كافيا للإجابة على أسئلة الامتحان، مشيرا إلى أن اللجان كانت منضبطة، وأن المراقبين وفروا جوا من الهدوء للطلاب.

وأضافت هدى سمير، إحدى طالبات الشهادة الإعدادية بقلين، أن أسئلة امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، متابعة: «الامتحان كان سهل وبسيط زي امتحان اللغة العربية، والوقت كان كافي جدا، وخلصنا قبل الوقت، وكمان راجعنا أكتر من مرة».

63 ألفا و307 طالبا وطالبة بكفر الشيخ يؤدون الامتحانات

وأدى 63 ألفا و307 طالبا وطالبة بمحافظة كفر الشيخ ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في مادتي «الهندسة، والحاسب الآلي»، في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدأت أمس الأربعاء 17 مايو امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى الطلاب امتحان مادة «اللغة العربية والخط والإملاء» لمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة صباحاً للساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، ومادة «التربية الدينية»، لمدة ساعة ونصف من الساعة الثانية عشر مساءً للساعة الواحدة والنصف مساءً، كما أدي الطلاب في اليوم الثاني الموافق الخميس، 18 مايو، امتحان مادة «الهندسة» من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحاً، ومادة «الحاسب الآلي»، لمدة ساعة، خلال الفترة من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف مساءً.

ويؤدي الطلاب في اليوم الثالث الموافق السبت، 20 مايو، امتحان مادة «الجبر»، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الحادية عشر صباحاً، لمدة ساعتين، ومادة «العلوم»، لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف مساءً، ويؤدي الطلاب في اليوم الرابع الموافق الأحد، 21 مايو، امتحان مادة «اللغة الإنجليزية»، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً، ومادة «التربية الفنية» لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف مساءً، ويؤدي الطلاب في اليوم الخامس، الموافق الاثنين، 22 مايو، امتحان مادة «الدراسات الاجتماعية»، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

ويُعفى طلاب المنازل من امتحانات «الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات» النظري، على أن يُخصص 20 دقيقة من زمن امتحان «اللغة العربية» للإملاء، ويُجري امتحان العملي لـ«التربية الرياضية» بمعرفة المدرسة، وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط.