ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلوجرام، وهاتف محمول، فضلا عن ضبط أحد الأشخاص حال قيادته سيارة ميكروباص، وبحوزته كمية من نبات الأفيون المخدر وزنت 4 كيلوجرامات، وهاتف محمول.

وجرى ضبط أحد الأشخاص حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر، مستقلا سيارة ربع نقل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الأيس وزنت كيلوجرام، وبندقية آلية، وعدد طلقات من ذات العيار، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

كما جرى ضبط شخصين، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما 950 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، و2 سلاح أبيض، واتخذت الإجراءات القانونية.