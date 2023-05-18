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ضبط مقاول هارب من غرامات 5 ملايين جنيه في مصر القديمة

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الخميس 18 مايو 2023
محكمة

محكمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام - ومحكوم عليه فى عدد 3 قضايا بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 5 ملايين و190 ألف جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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