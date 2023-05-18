ضبط 9 أطنان زيت طعام مجهول المصدر في مخزن بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن مخزن زيت كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية زيت طعام مجهولة المصدر وغير مصحوب بأي بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على 9,325 طن زيت طعام.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخرن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.