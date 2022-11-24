مصادرة 1500 طن زيوت طعام مجهولة المصدر بباب الشعرية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها لمنع الغش التجاري وحماية جمهور المستهلكين، وأسفرت الحملات عن ضبط مسئول سرجة دون ترخيص بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لحيازته كميات كبيرة من زيت الطعام، مجهولة المصدر ودون بيانات تدل على مصدرها.

ضبط 1500 طن زيت

وعثر بداخل السرجة على 1,500 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء دون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وعثر بداخل المصنع على 5500 متر خراطيم جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وأدوات وماكينات التصنيع.

ضبط مصنع أسلاك كهربائية دون ترخيص

كما ضبطت الحملات صاحب مصنع أسلاك كهربائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع دون ترخيص مستخدماً خامات رديئة، ومجهولة المصدر فضلاً عن قيامه بوضع علامات تجارية مقلدة، وعثر بداخل المصنع على عدد 110 لفة سلك كهرباء و500 كيلو جرام بلاستيك خام جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.