«تعليم دمياط» يختتم امتحانات الشهادة الإعدادية بمادة الدراسات الاجتماعية

أكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بجميع مدارس المحافظة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوى والتي جرى التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

رفع درجة الاستعداد

وأضاف أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كانت وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، وتابعت إجراؤها لحظة بلحظة، وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

جار تصحيح الامتحانات

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظا على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه يجرى الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.