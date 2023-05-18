ضبط 325 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 325 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 354 متهما، ضبط خلالها حشيش وزنت 191,613 كيلوجرام، وهيدرو وزنت طن و10 كيلوجرامات و470 جراما، وبانجو وزنت 70,450 كيلوجرام، وهيروين وزنت 17,355 كيلوجرام، وأفيون وزنت 4,160 كيلوجرام، وشابو وزنت 3,410 كيلوجرام، واستروكس وزنت 2,490 كيلوجرام، وآيس وزنت 1,360 كيلوجرام، وبودر وزنت 490 جراما، و13481 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 152 متهما، وتنفيذ 83957 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين بارتكاب 9 حوادث متنوعة، وضبط 30 متهما، وضبط 16 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 285 دراجة نارية مخالفة.

كما جرى ضبط 21168 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.