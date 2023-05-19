جهاز مدينة بدر يوضح مواصفات سكن موظفي العاصمة الإدارية

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، يضم نحو 20 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذهم عبر ثلاث مراحل مختلفة، وذلك يأتي بهدف تسهيل نقل موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية.

نسب التنفيذ في مراحل سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «مندور» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المرحلة الأولى ضمن مشروع سكن موظفي سكن العاصمة الإدارية تم الانتهاء منها وتم تسليمها للجهات المعنية، مضيفًا أن المرحلة الثانية جرى الانتهاء بنسبة 90% من تنفيذها وسيتم تنفيذها في شهر يوليو القادم من العام الحالي، بالإضافة إلى أنه جرى الانتهاء بنسبة 50% من تنفيذ المرحلة الثالثة وستم تسليمها شهر مارس للعام المقبل 2023.

مواصفات سكن موظفي العاصمة الإدارية

وشرح رئيس جهاز مدينة بدر، مواصفات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، وتأتي على النحو الآتي:

- سكن موظفي العاصمة الإدارية يتكون من 20 ألف وحدة سكنية.

- كل عمارة بها 24 شقة.

- مساحات الشقق تتراوح ما بين 115 إلى 118 مترا مربعا.

- تتكون الشقة من 3 غرف وريسيبشن وصالة ومطبخ وحمام.

- يوجد شقق ببلكونة واحدة وأخرى ببلكونتين.

- المرحلة الأولى تحتوي على 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- المرحلة الثانية تحتوي على 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة.

- المرحلة الثالثة تحتوي على 7080 وحدة سكنية.