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قرعة علنية على 120 وحدة سكنية في العريش

كتب:

حسين ابراهيم
01:27 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إجراء قرعة علنية على 120 وحدة سكني في العريش، مخصصة للمنقولين من رفح والشيخ زويد، وذلك بإشراف وحضور اللواء المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة.

المحافظ ينقل للأهالي تحيات رئيس الجمهورية

ونقل المحافظ تحيات رئيس الجمهورية إلى أهالي محافظة شمال سيناء، خاصة أهالي رفح والشيخ زويد، مؤكدًا أن الوحدات السكنية في حي السبيل بمدينة العريش، تشمل كل وحدة علي ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمامًا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه هي المرحلة الثالثة، إذ تم بالمرحلة الأولى تسليم 288 وحدة سكنية في منطقة العبور عام 2019، وتم بالمرحلة الثانية عام 2020 تسليم 1110 وحدة سكنية على المتقدمين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد.

وأضاف أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري «استضافة»، حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيهًا من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يدفع المواطن مبلغ 100 جنيه شهريًا نظير أعمال الصيانة.

وأشار إلى أنه تقدم للحصول على الوحدات السكنية عدد 561 شخصًا من بينهم  478 من مركز رفح و83 من مركز الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ على الوحدات السكنية، وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له، وعدم تركها فارغه أو تاجيرها للغير.

مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعي

وأعلن المحافظ إجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعي في العمارات التي يجري رفع كفائتها في حي السبيل بالعريش.

من جانبه، أكد اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، أن أسماء المستحقين للوحدات السكنية ستعلن عبر الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء، وعلى لوحات الإعلانات بمجالس المدن، وذلك بعدما سبق الإعلان عن توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأسر المتضررة جراء الحرب على الإرهاب، ويدفع المواطنون المستحقون مبلغًا رمزيًا يبلغ 100 جنيه شهريًا، لتغطية تكاليف الصيانة والخدمات المشتركة.

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