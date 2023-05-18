طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ: امتحان الهندسة جاء سهلا ومتوقعا

أدى نحو 63 ألفاً و307 طالباً وطالبة بمحافظة كفر الشيخ ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام 2022 - 2023، فى مادتى «الهندسة، والحاسب الآلي»، في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، علي مستوي المحافظة.

نموذج امتحان مادة الهندسة

وتضمن امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، سؤالا بعنوان «قياس القوس الذي طوله يساوي ثلث محيط الدائرة=»، ومن بين الاختيارات «60 - 120 - 180 - 270»، والصحيح «120»، وسؤال بعنوان «إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زوايتين متبادلتين»، ومن بين الاختيارات «متساويتان في القياس - متكاملتان - متتامتان - غير ذلك»، والصحيح «متساويتان في القياس».

كما تضمنت أسئلة امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، أيضاً بعض الرسومات الهندسية التي يقوم الطلاب بحساب محيطها وأضلاعها، بالإضافة إلي استخدام بعض الأدوات الهندسية في رسم الدوائر.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، عبّر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم بمستوى امتحان الهندسة الذي جاء سهلا ومتوقعا، وكان الوقت كافيا للإجابة على أسئلة الامتحان وفقاً لما ذكره بعض الطلاب لـ«الوطن»، مشيرين إلى أن اللجان كانت منضبطة، وأن المراقبين وفروا جواً من الهدوء للطلاب.