انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في 5 محافظات غدا

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا في 5 محافظات جديدة هم:«محافظة الأقصر، ومحافظة القليوبية وبني سويف، والمنوفية، والسويس» بالإضافة إلي 12 محافظة أخري بدأت فيها الامتحانات خلال هذا الأسبوع، ليتبقي 7 محافظات تنطلق فيها الامتحانات السبت المقبل.

امتحانات الشهادة الإعدادية في 5 محافظات

وأوضحتسماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان استعدادات المديرية من أجل إتمام امتحانات الشهادة الإعدادية، إذ تم تحديد جميع لجان المدارس علي مستوي المحافظة وبلغ عددها إلي 431 لجنة، و يؤدي بها 99000 طالب وطالبة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان وتوفير الإضاءة الجيدة وعوامل تهوية، وعوامل أمن وسلامة، لتيسير عملية أداء الامتحانات بسهولة علي الطلاب ونجاح عملية الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس استعداد المدارس لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية غدا لأداء امتحانهم، من خلال تجهيز 87 لجنة ل14700 طالب وطالبة بمختلف النوعيات التعليمية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية غدا

وأعلن محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف عن استعداد المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية غدا، إذ تم تجهيز نحو 310 لجنة موزعة على الإدارات المختلقة، لتتسع عدد الطلاب وهم 61 ألف طالب وطالبة.

واضاف في بيان له أن المديرية عقدت عدة اجتماعات من أجل إتمام استعداداتها لامتحانات آخر العام للشهادة الإعدادية، مع مجموعة من موجهي ومديري الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد علي تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب.

وأكد«محمود الفوري» وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية علي مديرين الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بضرورة الاستعداد للامتحانات، للاطمئنان علي حسن سير العملية الامتحانية، وتجهيز اللجان بشكل كامل ووافي للطلاب.

استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية ب 9 محافظات

و يواصل طلاب الشهادة الإعدادية أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل 9 محافظات وهم«الدقهلية، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، و سوهاج، والفيوم، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، و أسوان».