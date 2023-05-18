بدء إجراءات التقنين لـ134 طلبا على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع لجنة البت المشكلة طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

أكد نائب المحافظ، أنه جرى خلال الاجتماع الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ134 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017.

شدد نائب المحافظ، على تسريع وتيرة العمل وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من ملفات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، حرصا على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون.

تقنين أراضي الصحراوي الغربي والشرقي

من جانبه أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من حالات التقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي والشرقي، وأراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام، بعد استيفاء الضوابط والشروط.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، المستشار دكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، اللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، العميد إيهاب سيد بكري المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.