مبادرة لتعليم اللغة الكورية لـ10 آلاف جامعي بالمجان في مكتبة مصر العامة

أعلنت مكتبة مصر العامة عن إطلاق مبادرة 10 آلاف جامعي، تهدف إلى تعليم اللغة الكورية، تفعيلا للمشاركة الدولية بين المكتبة والوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA».

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل مبادرة 10 آلاف جامعي لتعليم اللغة الكورية من مكتبة مصر العامة، على هذا النحو:

10 آلاف جامعي لتعليم اللغة الكورية

- مبادرة 10000 جامعي لتعلم اللغة الكورية تقدم بشكل مجاني.

- الدروس تتم وفق أفضل البرامج التعليمية العالمية، تحت إشراف أساتذة متخصصين ذو خبرة عالية مختارين بعناية فائقة.

- الدورة تهدف إلى تحسين المستوى مع التركيز على تحسين المهارات الأربعة المحادثة، الاستماع، القراءة والكتابة.

- المحاضرات تقدمها المحاضرة الكورية جونعهوا كيم.

- للحجز والإستعلام، يتم التواصل على الأرقام 33360291-33360293 داخلى 125 01224988218 - 01114988218.

- عنوان مكتبة مصر العامة الرئيسية، مركز التدريب 4 شارع جمال حمدان متفرع من شارع الطحاوية بجوار مبنى سفارة السعودية.

منحة اللغة الألمانية

وفي سياق متصل، يمكن الحصول كذلك على منحة اللغة الألمانية من مكتبة مصر العامة وتفاصيلها المنحة كالتالي:

- المستوى الدراسي الأول في اللغة الألمانية مقسم إلى 5 محاضرات يحصل المتدرب من خلالهم على 15 ساعة تدريبية كل شهر، تكلفة المنحة 150 جنيها للمستوى الدراسي الواحد.

- المنحة 15 ساعة تدريبية فقط شاملة الشهادة والامتحان في نهاية المنحة.

- تقدم المنحة مناهج تعليمية معتمدة دوليا محاضرين لغة ألمانية على أعلى مستوى.

- المنحة يمكن الحصول عليها في أي وقت، إذ خصصت المكتبة موعد صباحا وأخر مساء.