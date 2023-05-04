ورشة «أب بالوراثة» من مكتبة مصر العامة السبت المقبل

كشفت مكتبة مصر العامة عن أحدث ورشها ضمن صالون افتح قلبك بعنوان «أب بالوراثة» المقرر عقدها السبت المقبل 6 مايو الجاري بالمقر الرئسي للمكتبة بحي الدقي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ورشة «أب بالوراثة» من مكتبة مصر العامة وفق جدول الورش.

ورشة «أب بالوراثة»

ووفق مكتبة مصر العامة، فإن ورشة «أب بالوراثة» يقدمها الدكتور وائل وفاء استشاري العلاقات الإنسانية، والتي تتضمن عدة محاور للحديث بشأنها ومن بينها حقوق الأبناء تجاه الآباء وحقوق الآباء تجاه الأبناء.

موعد ورشة أب بالوراثة

تقام الورشة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بالمكتبة بالمقر الرئيسي بالدقي 4 جمال حمدان بجوار السفارة السعودية ومجلس الدولة.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بكافة فروعها تقدم ورش وندوات ثقافية بالإضافة لتعلم اللغات منها الألمانية والكورية والأسبانية فضلا عن الفرنسية والإنجليزية.

كما تقدم ورش الأطفال ومن بينها منحة مجانية لتعليم اللغة الكورية للصغار والذي يعقد يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع بداية من 5/11 مجموعة (1) الساعة 10: 11,30 صباحا، ومجموعة (2) الساعة 11:30: 1,00 ظهرا.