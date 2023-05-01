محافظ قنا: افتتاح مكتبة مصر العامة قريبا بتكلفة 67 مليون جنيه

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا لمراجعة مواصفات أثاث مكتبة مصر العامة بقنا، تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد عبد الحفيظ، مدير عام مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء لجان المواصفات والفحص.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المدونة بكراسات الشروط الخاصة بتوريد الأثاث والأجهزة لـ مكتبة قنا العامة، وتسليمها بحضور مسؤولي المحافظة للتأكد من معايير الجودة، مشيرا إلى عدم استلام أي أثاث غير مطابق للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

محافظ قنا: المكتبة تسهم في نشر الوعي

وقال محافظ قنا، بحسب البيان الصحفي، أن المكتبة ستسهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين ومن بينهم الأطفال، وستضم كتبا في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب.

تكلفة مكتبة قنا العامة 67 مليون جنيه

يُذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 مترمربعا، وتتكون من 5 طوابق، حيث تضم (مكتبة رقمية – نادي لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي - قاعات قراءة - قاعات تدريب - مزودة بنظام إنترنت)، وذلك بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه.