ضبط 523 قارورة مياه معبأة غير صالحة للاستخدام في جنوب سيناء

أكد الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة تكثيف الحملات الصحية قبل انطلاق اجتماعات بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ الأسبوع المقبل.

أضاف أنه جرى القيام بحملة مكبرة في مدينة شرم الشيخ لضبط أي مخالفات، وتمكنت الحملة التي قادها الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية عن ضبط مياه معبأة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 523 قارورة مياه معبأة

وأشار إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 523 قارورة مياه معبأة بوزن 9884 لترا بأحد المخازن غير المرخصة خلال حملة مكبرة بشرم الشيخ، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

أوضح أن المحافظ شدد على استكمال حملات المرور وأعمال التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمحافظة، بهدف تقديم غذاء وشراب صحي للسياح والمواطنين، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة طوال العام.