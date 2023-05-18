مقرر لجنة الثقافة بالحوار الوطني: الهوية تعرضت لإشكاليات بسبب العولمة

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن الحوار يستهدف خارطة طريق للجمهورية الجديدة: «نأمل تحقيق الاستقرار لوطننا لتظل قوته وتأثيره كما كان على مدار التاريخ».

جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني

جاء ذلك في كلمته افتتاح جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، وأكد مقرر اللجنة أن الثقافة تدخل في كل المسارات والمحاور خاصة أنها العمود الفقري للمجتمع، وتتداخل في السياسة والاقتصاد وكل مناحي الحياة، ومن هذا المنطلق تم التوافق على عدد من النقاط التي ستكون محل نقاش في لجنة الثقافة والهوية الوطنية وعلى رأسها تعميق الدور الثقافي والهوية الوطنية وآليات تحقيق ذلك على أرض الواقع، بجانب ملف الصناعات الثقافية، وأيضا أوضاع تطوير المؤسسات الثقافية والسياسات الثقافية والنقطة الأخيرة ستكون متعلقة بقضايا الابداع وحرية الإبداع.

مقرر لجنة الثقافة: الهوية تعرضت لكثير من الإشكاليات

ولفت مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، إلى أن الهوية تعرضت لكثير من الإشكاليات بسبب العولمة التي عرضت الهوية لإشكاليات كبيرة بجانب مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن التفسيرات المختلفة للحداثة والدين، وهذه سياقات تدفع الجميع إلى التساؤلات الخاصة بالحفاظ على الهوية دائما والتساؤلات الخاصة بمن نكون؟، وتابع: «المثقفون لم يصلوا إلى إجابة لهذا السؤال حتى الآن».

وأكد أن جميع المشاركين في المناقشات بجلسة الثقافة يعبرون عن وجوه مصر المنيرة بكافة المجالات من أجل الوصول إلى مساهمات وتوصيات لقضايا دعم النهوض بالهوية بعيدا عن الخيال والغموض من أجل خطوات تنفيذية يتم تطبيقها بالجمهورية الجديدة.