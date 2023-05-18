انطلاق جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني ضمن المحور المجتمعي

انطلقت فاعليات جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قبل قليل، برئاسة أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة، اليوم، أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ومناقشة قضية «الهوية الوطنية»، إلى جانب تناول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، قضايا مهمة أبرزها «الوصاية على المال وما يرتبط بها».

جلسات المحور المجتمعي

ويستكمل الحوار الوطني اليوم مناقشاته حول بناء الجمهورية الجديدة في أولى جلسات المحور المجتمعي لمناقشة أبرز القضايا، بمشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية مختلفة.

وخُصصت جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تزمانا مع تخصيص جلستين لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة

ويُعرِب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ويأمل مجلس الأمناء من كل الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.