رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انطلاق جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني ضمن المحور المجتمعي

كتب:

يسرا البسيوني
11:41 ص | الخميس 18 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

انطلقت فاعليات جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قبل قليل، برئاسة أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة، اليوم، أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ومناقشة قضية «الهوية الوطنية»، إلى جانب تناول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، قضايا مهمة أبرزها «الوصاية على المال وما يرتبط بها».

جلسات المحور المجتمعي

ويستكمل الحوار الوطني اليوم مناقشاته حول بناء الجمهورية الجديدة في أولى جلسات المحور المجتمعي لمناقشة أبرز القضايا، بمشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية مختلفة.

وخُصصت جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تزمانا مع تخصيص جلستين لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة

ويُعرِب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ويأمل مجلس الأمناء من كل الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.

اقرأ المزيد:

إدارة الحوار الوطني تضع اللمسات النهائية لانطلاق جلسات المحور المجتمعي

شيماء البرديني: المحور المجتمعي في الحوار الوطني يناقش قضايا المصريين واهتماماتهم

جدول أعمال الحوار الوطني اليوم.. 4 جلسات لمناقشة الوصاية والهوية

دياب: نجاح «تحت الوصاية» توّج بتخصيص جلسة عن القانون في الحوار الوطني

أستاذ علم اجتماع لبرنامج «الحوار الوطني»: أشجع عمل الأبناء من سن 15 عاما خلال الإجازة

خبير أمن معلومات لبرنامج «الحوار الوطني»: الخطوات الاستباقية تناسب عقلية مستخدم الإنترنت

ليلى عبد المجيد: الإعلام أحد أضلاع مثلث الحياة.. وطرح مشكلاته بمحاور الحوار الوطني ضرورة مهمة (حوار)

خبير أمن معلومات لبرنامج «الحوار الوطني»: إحساس الطفل بانتمائه لعالم السوشيال خطر

المشاركون بجلسة لجنة السياحة في الحوار الوطني يوصون بعقد شراكات بين الأماكن الأثرية والإعلام

«فنون جميلة» بالمنصورة تقدم مقترحا إلى الحوار الوطني: رؤية مستدامة للتنمية السياحية
بقلم يسرا البسيوني