ممثل «تنسيقية الشباب»: تحديات الهوية تواجه كل المجتمعات وليس مصر فقط

قال مصطفى كريم ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الإصلاح والنهضة، إنّ تحديات الهوية الوطنية تواجه أي مجتمع وليس مصر فقط، ولدينا بالأصل تحديات داخلية.

وأضاف كريم، في كلمته خلال جلسة الهوية الوطنية المنعقد ضمن جلسات الحوار الوطني، عند وضع استراتيجية لا بد من حوكمتها، فالهوية متشعبة التخصصات وهي حاجة لتكاتف عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة، ووضع بند بالاستراتيجية للاختصاصات بالهوية الوطنية مع تقسيم زمني للمستهدفات مع قياس الأداء لكل جهة لوضع مؤشر.

ونوّه بضرورة وجود خط ثابت لوضع كيف يجب أن تكون الشخصية المصرية وسماتها، موضحًا أنّ هناك توصية أخرى لدينا بضرورة وضع تمويل لإنجاح الاستراتيجية، وتساءل عن الميزانيات التي تمتلكها الجهات المعنية لتطبيق الاستراتيجية.

مسلسل كليوباترا الجديد هدفه تغيير مفاهيمنا

من جهتهخ، قال يوسف الحسيني عن حزب مستقبل وطن، في جلسة الهوية المصرية: «ابتعادنا عن هويتنا وثقافتنا.. ومسلسل كليوباترا الجديد هدفه تغيير مفاهيمنا.. وإنّ التساؤل بشأن هويتنا المصرية فرعونية أم إسلامية عربية، أم إفريقية، به تغافل كبير عن ثقافة مصر الناتجة عن ارتباطنا بالبحر المتوسط، والتي أهملناها لسنوات طويلة».

وأكد الحسيني، خلال كلمته بالجلسة، أنّ ابتعادنا عن ثقافتنا الأصيلة كمصريين لسنوات طويلة أدت لتنامي أفكار رجعية، متساءلًا عن أسباب غياب دور وزارة الثقافة في تشكيل وعي الأسرة والمجتمع المصري عبر طرح التنوع الثقافي.

وتابع الحسيني: «بقى عندنا أزمة في الترجمة فين تبادل الثقافات في مصر وترجمة الكتب اللي تعودنا عليها من وإلى كل ده أثّر فينا وفي فهمنا.. حتى للقيم بقى عندنا خلط في مفهومنا».