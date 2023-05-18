تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير أسئلة امتحانات الدراسات للإعدادية بسوهاج

تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية صباح اليوم الخميس لجان سير امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد مالك عبدالرحمن الإعدادية المشتركة بالهماص بإدارة المنشاة التعليمية.

انتظام اللجان وتواجد جميع المعنيين بأعمال الامتحانات

واطمأن وكيل التعليم سوهاج خلال تفقده للجان الامتحانات على انتظام الجان وتواجد جميع المعنيين بأعمال الامتحانات والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والقواعد المنظمة للامتحانات.

سير منظومة العمل بجميع اللجان

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع اللجان وتذليل أي مشكلات طارئة فورًا لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في يسر.

وأكد الدكتور ياسر محمود أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات رصدت محاولة 4 طلاب من لجان إدارة ساقلتة التعليمية و4 طلاب من لجان إدارة سوهاج التعليمية الإخلال بنظام الامتحانات وتصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات، وتم تحريز هواتفهم المحمولة.

من جهته، أكد سليمان بخيت وكيل المديرية علي أنه يتم تنفيذ جميع تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بكافة لجان محافظة سوهاج.