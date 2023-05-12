تعليم سوهاج: إجراءات مشددة لتأمين أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب بشفافية وحيادية، والحد كثيرًا من ظاهرة الغش في الامتحانات، خاصة الغش الإلكتروني، بمختلف لجان المحافظة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها المديرية هذا العام للحد من ظاهرة الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب، تم طباعة أوراق الأسئلة بطريقة مختلفة تعمل على تحديد أماكن أي محاولة للغش الإلكتروني.

تقسيم أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

كما تم تقسيم أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ووضعها داخل أكياس بلاستيكية محكمة الغلق غير قابلة للفتح وإعادة الغلق، ولا تفتح إلا داخل لجان الامتحانات الفرعية بمعرفة الملاحظين وأمام الطلاب قبل ثواني من توزيعها عليهم.

توفير عضو متابعة مقيم داخل كل مركز

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اللواء محافظ سوهاج وافق على توفير عضو متابعة مقيم داخل كل مركز توزيع فرعي طوال فترة الامتحانات وكذلك موجه مقيم بكل لجنة، لمتابعة الإجراءات وبيان مدى التزام رؤساء اللجان ورؤساء مراكز التوزيع بالخطة الموضوعة لتأمين أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وختم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستحد كثيرًا من ظاهرة الغش الإلكتروني في لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق خطوات إيجابية في هذا الشأن والقضاء على المعتقدات الخاطئة التي تغلغلت في مجتمعنا، وأنه لابد من توعية الأهل والطلاب بأهمية الالتزام بأخلاقيات الامتحانات وأهمية العدالة والشفافية في نظام التعليم.