«تعليم سوهاج»: لا صحة لتسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن امتحانات مادة الهندسة للشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء، لم تشهد أي تجاوزات، وتمت في هدوء في جميع لجان المحافظة، ولا صحة لحدوث أي تسريب في امتحانات مادة الهندسة.

تسريب أسئلة مفبركة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ما جرى تداوله صباح اليوم من أسئلة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ليس له أساس من الصحة وهي أسئلة مفبركة ليست من ضمن أسئلة الامتحان الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اليوم.

وفي سياق آخر، كان قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج استبعاد رئيس لجنة بالمنشأة وجميع المراقبين، عقب رصد غرفة عمليات المديرية نشر أجزاء من امتحان الصف الثالث الإعدادية لمادة العلوم للفصل الدراسي الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال متابعة أعمال الامتحانات اليوم الاثنين.

وأضاف وكيل تعليم سوهاج في بيان صحفي، أنه بالفحص ومن خلال مراجعة العلامات المائية الموضوعة على أوراق الأسئلة، تبين أن ورقة الأسئلة المنشورة تخص لجنة إحدى مدارس إدارة المنشأة.

وتبين قيام المسؤولين باللجنة بفتح مظاريف الأسئلة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا داخل غرفة الكنترول باللجنة بالمخالفة للتعليمات، التي تتضمن فتح مظاريف أسئلة الامتحانات داخل اللجان الفرعية بمعرفة ملاحظي اللجنة، حيث أن لكل لجنة فرعية مظروف أسئلة مخصص وهو عبارة عن مظروف بلاستيك مؤمن يفتح مرة واحدة وغير قابل لإعادة الغلق، كما أنه لكل لجنة عامة علامات مائية مختلفة لتتمكن غرفة العمليات من رصد أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات.