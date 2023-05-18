تفاصيل دور علاء مرسي في فيلم «التاروت» قبل عرضه بعيد الأضحي.. مصاب بأزمة نفسية

انتهى الفنان علاء مرسي من تصوير جميع مشاهده خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم «التاروت»، بطولة كل من سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومي سليم لمقرر طرحة بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

دور علاء مرسي في فيلم التاروت

وقال علاء مرسي في بيان صحفي، إنه يجسد شخصية خادم في منزل رجل أعمال يقدم شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، والذي يتعرض للاغتصاب في صغره مما يسبب له أزمة نفسية تؤثر عليه في الكبر، ويقدم عبد العزيز مخيون شخصية رجل أعمال غير سوي نفسيا.

أبطال فيلم التاروت

يشار إلى أن فيلم «التاروت»، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.