إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على دائري بني سويف

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة بـ«توك توك» على الطريق الدائري في مدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية.

بلاغ بإصابة 4 أشخاص في حادث ببني سويف

تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك بالطريق الدائري، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «هدى . م 65 سنة، مقيمة الكوم الأحمر، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمة بالوجه، ونصرية. م 49 سنة، مقيمة الكوم الاحمر، ومصابة سحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد النبي . م 40 سنة، مقيم الكوم الأحمر، ومصاب سحجات وكدمات، وعبد الرحمن. أ 4 سنوات، مصاب سحجات بالوجه».