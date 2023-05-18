قبل شراء الذهب كيف تفرق بين الأصلي والمغشوش؟.. «لو فرحك قرب»

إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء المشغولات الذهبية وتحديدا الذهب عيار 21 و24 باعتبارهما الأكثر تداولا في السوق المصرية، وقد يبحث المقبلون على الزواج والراغبون في اقتناء المعدن الأصفر عن الطرق الآمنة لشرائه حتى لا يقع فريسة للتلاعب والغش.. «لو فرحك قرب».

زيارة محلات الصاغة قبل شراء الذهب

وبحسب الخبراء فإن هناك عدة نصائح للمقبلين على الزواج قبيل شراء الشبكة في ظل حالة التخبط المتتالية في الأسعار، وفي تصريح سابق قال هاني فكري رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ التجارية لـ«الوطن»، إنه يوجد طرق عدة يجب الأخذ بها قبيل شراء الشبكة ومن بينها عدم الشراء من أول محل تقوم بزيارته بل يفضل القيام بزيارة أكثر من محل صاغة، حيث يختلف سعر المصنعية من محل لآخر.

وأضاف «فكري» أنه يجب عند شراء الذهب عيار 21 اليوم على سبيل المثال يجب التأكد من وجود الدمغة والحصول على فاتورة من المحل الذهب عند الشراء، مدون بها طافة البيانات كالعيار الذي تم شراؤه ونوع القطعة والسعر عند الشراء والتاريخ والوزن الرسمي، وختم المحل لضمان الحقوق في حال الكشف عن غش في الذهب.

نصائح عامة عند شراء الذهب

وبحسب أحد العاملين في محلات الصاغة بمنطقة الدقي، فيوجد الكثير من الإجراءات التي يجب اتباعها قبل الشراء وهي:

- تجنب شراء الذهب من المحال مجهولة الهوية.

- تجنب المحال التي تبيع ما يعرف بكسر الذهب كونها تبيعه للمستهلك بعد شرائه وتنظيفه وإصلاحه على أنه جديد.

- يجب عند الشراء أخذ قطعة من المغناطيس ووضعها بالقرب من الذهب وفي حال حدث انجذب فيعني ذلك أنها قطعة مغشوشة غير وتحتوي على نسبة من الحديد.