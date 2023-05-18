استقرار سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة.. وعيار 21 يسجل 2210 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 18-5-2023 في الصاغة، استقرارا، في بداية التعاملات، بعد تراجعه أمس نحو 3 مرات، بحسب بورصة الذهب وما أعلنته شعبة الذهب في الغرفة التجارية، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 2210 جنيهًا.

وجاء سعر الذهب اليوم الخميس 18-5-2023 في محلات الصاغة، مستقرا، وتستعرض «الوطن»، أسعار الأعيرة في السطور التالية بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأكثر نقاءً، نحو 2526 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2210 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1894 جنيهًا، للشراء، وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1473 جنيهًا، وعيار 12 بـ1263 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-5-2023، في الصاغة 17680 جنيها، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1983 دولارًا أمريكيًا.